Sagra di Roccamonfina annullata: “Sicurezza a rischio per la troppa affluenza”

Chiusa in anticipo la sagra della castagna e del fungo porcino a Roccamonfina, in provincia di Caserta. Il motivo alla base della decisione è la scarsa sicurezza a causa della troppa affluenza. Più di 30mila persone, infatti, ogni fine settimana si recavano nella cittadina in provincia di Caserta per il tanto atteso appuntamento annuale.

La sagra della castagna e del fungo porcino di Roccamonfina

La sagra della castagna e del fungo porcino di Roccamonfina è uno degli eventi più attesi dai campani. Si svolge tutti gli anni tra il mese di ottobre e il mese di novembre. La 45esima edizione di quest’anno doveva svolgersi durante tutti i weekend fino a domenica 13 novembre. L’appuntamento, però, è talmente atteso che, da quando ha preso il via, circa 30mila persone si sono recate all’evento.

La decisione di annullare la sagra

A prendere la decisione è il sindaco. “Si sta cercando di organizzare un incidente ad arte per farmi passare un guaio in qualità di responsabile”, aveva già denunciato in una diretta su Facebook. “Io ogni fine settimana devo autorizzare la sagra, assumendomene la responsabilità. In maniera segreta mi è stato detto che vogliono farmi passare un guaio e non posso correre questo enorme rischio, soprattutto perché si mettono a rischio i turisti ed i cittadini”.

Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina, aveva così preannunciato la drastica decisione che ha fatto parecchio discutere. Si diceva, infatti, preoccupato perché “i piani di sicurezza non sono stati studiati per tali cifre astronomiche di turisti”. Per questa motivazione, in anticipo di due settimane, il politico si vede costretto a chiudere l’evento. In una nota, pubblicata anche sulla pagina ufficiale della Sagra della castagna Igp e del fungo porcino. “La sagra chiude per il troppo successo! Per l’incredibile, straripante successo! Assolutamente non era prevedibile arrivare a trentamila visitatori per volta! A questo punto siamo costretti a sospenderla…” queste le parole del primo cittadino, il quale promette di rinnovare l’appuntamento all’anno prossimo.