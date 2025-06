Colpi di pistola esplosi fuor al bar, ferito un 48enne a Salerno

PUBBLICITÀ

Un 48enne salernitano è stato ferito con un colpo d’arma da fuoco. Ieri è accaduto alle 20 in via Galloppo, nella zona orientale di Salerno. Secondo una prima ricostruzione l’uomo – che si trovava nei pressi di un bar – è stato colpito ad una gamba da uno dei due colpi esplosi. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, supportati anche dalla scientifica. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato.

PUBBLICITÀ