Salvatore Esposito risponde al Liverpool: “E’ la città della droga, ai tifosi dico godetevi Napoli e la pizza”

Su Twitter una pagina di assistenza per i tifosi gestita dal club inglese aveva messo in guardia i propri supporters intenzionati a viaggiare in trasferta a Napoli, emettendo questo comunicato: “I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni.”

L’attore napoletano Salvatore Esposito ha risposto invece invitando i tifosi Reds a godersi una delle città più belle del mondo, ma non solo. Esposito ha inoltre allegato un link ad un articolo della BBC, in cui Liverpool viene descritto come uno dei centri del traffico di armi delle gang inglesi. “Tifosi del Liverpool, ve lo consigliamo vivamente… Mangiate tanta pizza e divertitevi in una delle città più belle del mondo!!! E all’account del Liverpool linko questa notizia: “Liverpool è una parte importante dell’infrastruttura delle gang della droga del Regno Unito”.

Jurgen Klopp, lezione di stile: “Napoli pericolosa? Non sono qui per darvi titoli”

In conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto con toni piccati ad una domanda in merito al polemico comunicato dei Reds riguardante la città di Napoli: “Credo che lei stia cercando dei titoli, lei è di Napoli? Pensa sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta, ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. Lei sa a cosa era riferito? C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi“.