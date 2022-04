“Mamma ti scrivo quando arrivo”, Samantha si schianta in moto e muore a 16 anni

La sua moto, di cui andava così fiera, disintegrata sull’asfalto. Lei sbalzata di sella per diversi metri dopo l’impatto con l’auto in un incidente che non le ha lasciato scampo. Samantha Renon è morta sul colpo. A 16 anni, mentre stava andando a trovare il fidanzato. Da casa sua, a Santa Maria di Campagna, a quella del suo ragazzo Francesco, a Campo di Pietra di Salgareda, sono solo dieci minuti di strada. Ma proprio in quella manciata di chilometri lei ha trovato la morte. Ancora sangue sulle strade della Marca. Un’altra giovane vita spezzata. L’ennesima tragedia si è consumata ieri pomeriggio, 14 aprile, poco dopo le 14 a Salgareda, in via Arzeri, lungo la provinciale 66, tristemente famosa per i tanti incidenti anche mortali.

La ragazza si mette sulla sua motard 125 marca Husqvarna ma a casa di Francesco non ci arriverà mai. Percorre via Arzeri. Sulla corsia opposta c’è una Ford Fiesta rossa, che sta svoltando a sinistra in via Redenta, verso la zona industriale. Il conducente, H. E., 35enne di origini albanesi e residente a Salgareda, è diretto al lavoro. Nella svolta non si sarebbe accorto della due ruote che sopraggiungeva. E la centra in pieno. L’impatto è violentissimo. La 16enne viene sbalzata di sella per parecchi metri, atterrando sull’asfalto. L’urto e la caduta sono micidiali. I soccorsi, purtroppo, si riveleranno inutili.

L’ultimo messaggio alla madre

«Mamma, ti scrivo quando arrivo lì». Samantha ha rassicurato come sempre mamma Diana prima di salire in sella alla sua motard per andare a trovare il fidanzato. Purtroppo, però, la giovane non è mai arrivata a casa del fidanzato.