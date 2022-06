Samuele morto in provincia di Napoli, il neonato era in una palestra abbandonata

Samuele viveva in una palestra abusiva al rione Gescal di Nola dove il neonato sarebbe deceduto, probabilmente, a causa del soffocamento. La sua famiglia era numerosa e aveva diversi problemi, compresa la tossicodipendenza dei genitori del piccolo. Uno scenario di degrado sociale che era stato già segnalato ai servizi sociali del Comune anche per le condizioni igienico-sanitarie carenti in cui viveva la famiglia.

Venerdì purtroppo il tragico epilogo: il piccolo di 7 mesi Samuele è deceduto nonostante il disperato intervento dei sanitari del 118. Due dei suoi fratelli sono già stati affidati ai servizi sociali dopo l’intervento dei sanitari del 118 e della polizia locale.