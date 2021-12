Paura a San Biagio dei Librai, arrestato dopo la fuga dalla polizia a Napoli. Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel passare in via San Biagio dei Librai notavano un’auto che stava effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.

I poliziotti intimavano l’alt al conducente che ha accelerato la marcia per eludere il controllo innescando un inseguimento terminato in via Duomo dove è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato. Vincenzo Anaclerio, 44enne napoletano, arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo veniva sanzionato per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per velocità non commisurata e per uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica.