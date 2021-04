Elude l'alt e scappa fino a San Giorgio, poi si schianta contro una volante: arrestato spacciatore

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio a Portici, hanno notato in via Libertà un uomo a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità e hanno intimato l’alt.

Il veicolo ha proseguito la sua corsa innescando un inseguimento fino a Corso Umberto I a San Giorgio a Cremano. Qui ha impattato contro un’autovettura di servizio.

Il conducente ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi ma è stato bloccato, con non poca difficolta, dopo una colluttazione. Nella vettura, inoltre, gli agenti hanno anche trovato della polvere bianca, risultata essere poi cocaina.

G.O., 59enne di Portici c con precedenti di polizia, è finito in manette per resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato a beni della Pubblica Amministrazione.

SE VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.