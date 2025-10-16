Follia nel Casertano, becca la moglie con l’amante e lo bastona

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio è scoppiata una violenta lite nei pressi del cimitero di San Marco Evangelista. Un uomo di San Nicola la Strada aveva scoperto la presunta relazione della moglie con un altro uomo. Dopo aver individuato l’amante, il marito avrebbe lo aggredito con un bastone, colpendolo più volte come riporta EdizioneCaserta.

Il marito si è presentato al cimitero ed ha aggredito la moglie e l’amante danneggiando l’auto. Sul posto sono intervenute le volanti di Maddaloni e Caserta, che hanno fermato l’uomo. L’amante, colpito ma non in condizioni gravi, è stato medicato sul posto. Il marito è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria.

