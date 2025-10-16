PUBBLICITÀ
HomeCronacaFollia nel Casertano, becca la moglie con l'amante e lo bastona
CronacaCronaca locale

Follia nel Casertano, becca la moglie con l’amante e lo bastona

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Follia nel Casertano, becca la moglie con l'amante e lo bastona
Follia nel Casertano, becca la moglie con l'amante e lo bastona
PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio è scoppiata una violenta lite nei pressi del cimitero di San Marco Evangelista. Un uomo di San Nicola la Strada aveva scoperto la presunta relazione della moglie con un altro uomo. Dopo aver individuato l’amante, il marito avrebbe lo aggredito con un bastone, colpendolo più volte come riporta EdizioneCaserta.

Il marito si è presentato al cimitero ed ha aggredito la moglie e l’amante danneggiando l’auto. Sul posto sono intervenute le volanti di Maddaloni e Caserta, che hanno fermato l’uomo. L’amante, colpito ma non in condizioni gravi, è stato medicato sul posto. Il marito è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati