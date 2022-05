Notte di sangue a Napoli, uomo accoltellato per motivi di viabilità

All’una circa di questa notte un 41enne incensurato di Arzano è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo. Era stato ferito, probabilmente con un coltello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare il quarantunenne avrebbe litigato in Via Petrarca con un uomo in scooter. Durante la discussione, probabilmente riconducibile a questioni di viabilità, sarebbe stato colpito. La vittima è stata dimessa con 8 giorni di prognosi per “ferite da arma bianca emitorace, dorso e spalla destri. Trauma contusivo mano destra. Ferita escoriata avambraccio sinistro”

I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e individuare la mano che ha inferto le coltellate.