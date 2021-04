Maurizio Sarri è ad un passo dall’essere il prossimo allenatore della Roma. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport traccia il profilo della nuova Lupa in attesa che arrivi l’ufficialità dell’ingaggio dell’allenatore ex Napoli, Chelsea e Juventus.

La Roma di Sarri: piace il napoletano Meret

Un’ufficialità che non potrà arrivare nell’immediato, visto che i giallorossi sono impegnati nelle semifinali di Europa League, dove i ragazzi di Fonseca sfideranno il Manchester United. Intanto però già si parla di mercato e della Roma del Maestro, che potrebbe ripartire da Alex Meret. Il portiere del Napoli è in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri a cui non dispiacerebbe neanche uno tra Musso e Gollini. Il portiere, che nelle ultime settimana è impiegato stabilmente da titolare a causa dell’infortunio occorso ad Ospina, potrebbe lasciare il Napoli in caso di un’offerta appetibile.

Il futuro di Meret

Al momento appare difficile sbilanciarsi. Gli azzurri, infatti, cambieranno allenatore e sarà decisivo il parere del nuovo tecnico prima di intavolare una vera e propria trattaviva.