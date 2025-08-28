PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Sassaiola contro il bus a Napoli, caccia ai 3 teppisti

Di Redazione Internapoli
Sassaiola contro il bus a Napoli, caccia ai 3 teppisti
Foto di repertorio
Stanotte 3 ragazzi avrebbero lanciato alcune pietre contro un autobus ANM della linea 785 di rientro nel deposito in via Santa Maria del Pianto. In frantumi una vetrata sul lato sinistro. Non ci sono feriti. Intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Indagini in corso per ricostruire dinamica.

Gli altri interventi dei carabinieri di Napoli

Questa mattina all’alba, i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 23enne tunisino ferito.
Il giovane, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in Piazza Dante
Per sottrargli il cellulare gli avrebbero spruzzato dello spray urticante negli occhi e poi lo avrebbero colpito al fianco con un oggetto contundente.
Il tunisino, già noto e irregolare sul territorio italiano, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione San Giuseppe.

