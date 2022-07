Cani uccisi e offese, il tiktoker Saverio Riccelli finisce nel mirino degli haters: “Sei finito”

Ha accumulato oltre un milione e mezzo di follower e più di 45 milioni di like su TikTok. Il successo di Saverio Riccelli, il pastore diventato tiktoker grazie anche alla sua capretta ‘Manue‘, è esploso ormai da diversi mesi. E da allora non sono mai mancate le persone che hanno supportato il giovane emergente sulla piattaforma social cinese, quelle che hanno mostrato tutto il loro piacere nel vedere un ragazzo riuscire ad affermarsi nonostante un lavoro ‘umile’. Almeno messo a confronto degli altri.

Purtroppo, però, c’è anche chi il successo di Saverio non riesce ad accettarlo. E parliamo ovviamente degli immancabili ‘haters’, che dopo diverso tempo hanno ricordato al tiktoker che “prima o poi questo successo deve finire“. Insomma, non è certamente questo il miglior auspicio che un ragazzo come Saverio, che si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica per aver semplicemente svolto il suo duro lavoro, dovrebbe meritare.

Il profilo TikTok di Saverio Riccelli ‘invaso’ dagli hater: «Il tuo successo è finito»

È giusto ricordare che, prima ancora che Saverio diventasse un tiktoker, quest’ultimo aveva già un lavoro. Un lavoro che si univa alla sua passione: prendersi cura degli animali. Forse è per questo che quel ‘Manueee‘ è diventato famoso sui social, perché al primo posto – anche su TikTok, davanti agli occhi dei suoi seguaci – Saverio ha messo sempre la salute dei suoi migliori amici, per lo più i suoi animali.

Adesso, a distanza di mesi dal suo tormentone, c’è chi si diverte dicendogli che il suo successo ormai è giunto al termine. Alcune persone, addirittura, provocano il tiktoker spiegando che ormai non ha altri obiettivi da porsi. E immediata è stata la risposta di Saverio, che lucido come sempre ha spiegato che “Io i miei obiettivi li ho fissati e raggiunti. Io ho iniziato… ma voi ancora siete fermi“.

«Qualcuno ha ucciso i miei cani, l’invidia è una cosa molto brutta»

Purtroppo, però, l’invidia e l’odio di alcune persone non sono riusciti a pacarsi sui social. Giorni fa, infatti, su TikTok il ragazzo ha raccontato di uno spiacevole episodio. I suoi cani sono stati avvelenati da qualcuno, di cui purtroppo non si conosce ancora l’identità. “Se avete qualcosa contro di me non ci sono problemi, ma non ve la prendete con i miei animali, perché loro non centrano niente“, le parole dello sfogo di Saverio dopo la tragica scoperta. Per i suoi animali, infatti, in quella occasione non c’è stato niente da fare.

Un’ondata di odio e cattiveria gratuita, dunque, quella che sta affrontando il pastore diventato poi tiktoker grazie al suo amore per gli animali. L’augurio è che Saverio possa respingere quei sentimenti negativi con quello che più gli riesce, quanto meno sui social: prendersi cura dei suoi migliori amici e mostrarsi sempre felice.