Sbloccata la carta Dedicata a te, in distribuzione i nuovi sostegni per le famiglie fragili

Ieri l’Inps ha sbloccato la carta “Dedicata a Te”, accelerando l’iter per l’erogazione dei nuovi sostegni economici destinati alle famiglie in condizioni di vulnerabilità. Gli elenchi finali dei cittadini ammessi al beneficio sono ora disponibili sul portale web dell’Istituto, ripartiti per ogni Comune, compresi quelli della provincia di Napoli.

Si tratta di una carta prepagata destinata ai nuclei familiari più fragili: a ciascun beneficiario è stato associato un codice identificativo della tessera elettronica, emessa da Poste Italiane. Sul territorio nazionale sono oltre un milione le carte disponibili.

Sarà compito dei Comuni, come il Comune di Napoli, informare direttamente i cittadini. Per i nuovi beneficiari, i Municipi forniranno istruzioni dettagliate per il ritiro della carta presso gli uffici postali designati. Chi già possiede la carta riceverà automaticamente la ricarica del nuovo importo, senza necessità di ritirarla di nuovo, semplificando così procedure e tempistiche.

Gli elenchi dei beneficiari saranno pubblicati dai Comuni sui portali istituzionali, garantendo trasparenza e tutela della privacy: i dati personali sono resi anonimi, ad esempio tramite il numero di protocollo ISEE. La pubblicazione durerà almeno 30 giorni, fino al termine ultimo per il primo utilizzo della carta, fissato al 16 dicembre 2025.

Il ritiro fisico della tessera deve essere effettuato presso gli uffici postali, esclusivamente dal titolare o da un delegato formalmente autorizzato, munito del codice identificativo e di un documento di riconoscimento valido. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o malfunzionamento, sarà possibile richiedere un duplicato presso gli sportelli di Poste Italiane, presentando documenti e, se necessario, denuncia alle autorità competenti.

Per il 2025, il Comune di Napoli ha previsto 27.990 carte “Dedicata a Te”, ciascuna caricata con 500 euro, attivabili entro il 16 dicembre. Il progetto rappresenta un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà e un passo importante nella politica locale di supporto ai nuclei più vulnerabili.