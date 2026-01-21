Sblocco mercato Napoli: Juve e Inter si oppongono, ma Adl può spuntarla

Giornata decisiva per il calciomercato del Napoli. Oggi è infatti in programma un Consiglio Federale straordinario che potrebbe modificare in corsa la norma sul Costo Allargato del Lavoro, attualmente uno dei principali ostacoli alle operazioni in entrata del club azzurro.

Il Napoli ha superato il limite dello 0,8 previsto dal regolamento, ma si trova in una situazione paradossale: conti in ordine e ampia disponibilità liquida, senza però la possibilità di intervenire liberamente sul mercato. Una condizione che Aurelio De Laurentiis contesta da tempo e che spera venga superata con una votazione favorevole.

La modifica della norma consentirebbe di fatto al Napoli di sbloccare il mercato e dare a Antonio Conte i rinforzi richiesti. Proprio su questo tema si sono registrate forti tensioni nelle ultime riunioni di Lega, con posizioni contrapposte tra De Laurentiis e alcuni dirigenti di vertice del calcio italiano.