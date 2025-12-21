PUBBLICITÀ
HomeCronacaScacco al clan Sequino, un summit prima dell’omicidio
CronacaCronaca localePrimo Piano

Scacco al clan Sequino, un summit prima dell’omicidio

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
Ultima modifica:
Scacco al clan Sequino, un summit prima dell’omicidio
Scacco al clan Sequino, un summit prima dell’omicidio
PUBBLICITÀ

Un incontro. Un summit organizzato prima dell’omicidio costato la vita a Emanuele Durante, il giovane freddato in via Santa Teresa degli Scalzi perché ritenuto dal clan Sequino responsabile della morte di Emanuele Tufano, morte avvenuta dopo una sparatoria con altri ragazzi di piazza Mercato.

Per il ‘tribunale della camorra’ Durante doveva morire perché ritenuto colpevole di aver attirato in trappola il 15enne: i Sequino, prima della sua esecuzione, organizzarono un summit proprio davanti l’edicola votiva fatta innalzare dal clan e rimossa pochi giorni fa.

PUBBLICITÀ

Il particolare è contenuto in un’informativa dei carabinieri allegata nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere otto persone. Tra essi Alexander Babalyan, indicato come l’esecutore materiale dell’omicidio di Durante.

Tra i presenti anche Salvatore Pellecchia, nipote dei Sequino, arrestato insieme a Babalyan in quanto ritenuto il mandante.

Un importante boss della Sanità avrebbe inoltre detto ai parenti del 20enne che il gruppo Pirozzi non era coinvolto nell’omicidio e che nulla sapeva dell’agguato: “Tuo figlio non doveva morire, non si meritava quello che gli hanno fatto, però ti giuro che noi non sapevamo niente. Né io né il Picuozzo”.

PUBBLICITÀ
Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati