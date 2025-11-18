PUBBLICITÀ
Si arrampica sul palazzo a Scampia, voleva sfuggire alle manette

Stamattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, per evasione. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Antonio Labriola a Scampia, hanno notato il 23enne a bordo di un’auto che alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Gobetti, dove l’uomo ha abbandonato l’auto e si arrampicato all’esterno di un palazzo fino a raggiungere la sua abitazione, dove poi è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

