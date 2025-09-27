Scappa dopo un incidente, 40enne arrestato dopo l’inseguimento a Monte di Procida

PUBBLICITÀ

Valentino Scotti D’Antuono, 40enne di Monte di Procida, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso.

I carabinieri della locale Stazione erano impegnati in un posto di controllo lungo via Panoramica, quando due auto si sono scontrate.

Una delle vetture, quella che sembrava procedere ad alta velocità, ha proseguito la corsa senza prestare soccorso alla donna dell’altra auto.

I Carabinieri l’hanno inseguito intimando più volte l’alt. Il conducente, incurante, ha continuato la fuga a forte velocità, imboccando una traversa di via Panoramica e perdendo nuovamente il controllo del mezzo, che è finito contro una ringhiera e sul marciapiede pedonale.

Nonostante il danno la corsa è continuata e si è conclusa solo dopo circa 500 metri, quando la vettura, con una ruota forata, è stata raggiunta e bloccata dai Carabinieri. Scotti D’Antuono ha tentato la fuga a piedi, ma è stato immediatamente fermato e arrestato. L’arrestato è ora in attesa di giudizio.