PUBBLICITÀ
HomeCronacaScarichi illeciti nel fiume Sarno, sequestrato noto caseificio a Pompei
CronacaCronaca locale

Scarichi illeciti nel fiume Sarno, sequestrato noto caseificio a Pompei

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Scarichi illeciti nel fiume Sarno, sequestrato noto caseificio a Pompei
Scarichi illeciti nel fiume Sarno, sequestrato noto caseificio a Pompei
PUBBLICITÀ

Un laboratorio caseario attivo nella produzione di latticini è stato sequestrato a Pompei dalla Polizia Metropolitana di Napoli nell’ambito delle attività investigative finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno.

Il provvedimento è scattato lo scorso 8 gennaio a seguito di accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. A finire sotto sequestro è stato il laboratorio-opificio della società “La Ciliegina srl”, ritenuto responsabile di un illecito smaltimento di rifiuti, reato previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale.

PUBBLICITÀ

Scarichi illegali nel fiume Sarno, sequestrato caseificio a Pompei

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra USES (Unità Speciale Emergenza Sarno) della Polizia Metropolitana, il caseificio avrebbe smaltito in modo irregolare una parte significativa dei reflui derivanti dalla lavorazione del latte. Le acque di processo, invece di essere trattate secondo le prescrizioni di legge, venivano convogliate in una vasca di accumulo interrata e, attraverso un sistema di elettropompa attivato all’occorrenza, immesse direttamente nella pubblica fognatura, in assenza della necessaria autorizzazione.

Gli accertamenti sono stati effettuati anche con il supporto tecnico del personale della GORI. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro del laboratorio, delle griglie di raccolta, di due vasche di accumulo e dell’elettropompa di sollevamento, al fine di impedire la prosecuzione dell’attività illecita e prevenire ulteriori danni ambientali.

Nel corso dei controlli sono emerse anche carenze sotto il profilo igienico-sanitario. Le irregolarità sono state accertate con l’ausilio del personale dell’ASL competente, che ha impartito specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi. L’operazione rientra nel più ampio Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso dicembre tra le Procure della Repubblica di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, le Procure Generali delle Corti di Appello di Napoli e Salerno, l’ARPAC e le forze di polizia giudiziaria impegnate nella tutela ambientale, con l’obiettivo di contrastare in maniera coordinata i fenomeni di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati