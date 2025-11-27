Scene da film ad Afragola, uomo fermato dopo folle inseguimento

PUBBLICITÀ

Serata movimentata ad Afragola, dove un controllo antidroga della Polizia è degenerato in un inseguimento ad alta tensione. Un 33enne di Caivano, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per spaccio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti del Commissariato di Afragola, transitando in via Arturo De Rosa, hanno notato il giovane mentre cedeva qualcosa in cambio di una banconota. Alla vista della pattuglia, il 33enne si è lanciato in una fuga spericolata, arrivando perfino a investire gli operatori durante il tentativo di sottrarsi al controllo.

PUBBLICITÀ

La corsa si è conclusa in vicolo Principe di Napoli, dove l’uomo è stato bloccato non senza difficoltà. Addosso aveva 5 involucri di cocaina e 60 euro, mentre altri 4 involucri erano nascosti nell’auto. Per lui è scattato l’arresto immediato.