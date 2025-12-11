Schianto alla fine della fuga, feriti 2 ragazzi a Pompei

PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, in via Nolana a Pompei, un’auto con a bordo due giovani in fuga da un posto di controllo dei carabinieri, in zona Boscoreale, ha impattato violentemente contro un altro veicolo con a bordo una coppia di coniugi. Tutte le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite multiple e sono state trasportate in tre diversi ospedali, ma nessuna è in pericolo di vita. Via Nolana è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Sul luogo a prestare soccorso ai feriti sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pompei, i carabinieri di Boscoreale e Pompei, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.