Schianto auto-moto sulla statale nel Salernitano, marito e moglie muoiono dopo l’impatto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Dramma nel pomeriggio di ieri lungo la Bussentina, nei pressi di Sanza, dove hanno perso la vita Saverio Angelo Spina, 65 anni, e la compagna Antonietta Aluotto, 57 anni, entrambi di Monte San Giacomo.

I due, che condividevano la passione per le motociclette, viaggiavano a bordo della loro moto quando si sono scontrati con una Fiat Punto guidata da un uomo di Buonabitacolo.

L’impatto, avvenuto intorno al chilometro 17,800, è stato violentissimo. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra motocicletta, condotta da un uomo di Cava de’ Tirreni, che è caduto riportando ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia non sarebbe riuscita a evitare l’auto, che pare si stesse immettendo sulla carreggiata dopo una sosta in un’area di servizio. Le cause del sinistro sono comunque al vaglio della magistratura e dei carabinieri della Compagnia di Sapri, coordinati dal comandante della stazione di Sanza, Massimiliano Howl.

Antonietta Aluotto è morta sul colpo, mentre il compagno è rimasto a terra gravemente ferito. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, il personale del Geo Capitello e i militari dell’Arma. È stato anche allertato un elisoccorso, ma le ferite riportate da Spina si sono rivelate fatali: l’uomo è deceduto prima di poter essere trasferito in ospedale.

L’altro motociclista coinvolto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove è ricoverato in gravi condizioni. Illeso, ma sotto shock, il conducente della vettura.

Lutto a Monte San Giacomo

La notizia della morte di Angelo e Antonietta ha sconvolto la comunità di Monte San Giacomo, dove la coppia era molto conosciuta e stimata. Entrambi imprenditori nel settore delle pompe funebri, erano appassionati viaggiatori su due ruote e spesso partecipavano a raduni motociclistici in tutta Italia.

La sindaca Angela D’Alto, in viaggio all’estero al momento della tragedia, ha espresso profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, stringendosi al dolore dei familiari e degli amici.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

