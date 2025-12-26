PUBBLICITÀ
HomeCronacaSchianto nel Napoletano, Rosaria muore il giorno di Natale
CronacaCronaca locale

Schianto nel Napoletano, Rosaria muore il giorno di Natale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Incidente mortale nel Napoletano, Catello travolto e ucciso da un'auto mentre guida lo scooter
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Dramma natalizio nella galleria che collega Castellammare di Stabia. Il violento scontro tra due auto in mattinata è costato la vita a una donna originaria di Meta di Sorrento, Rosaria Lauro.  Sequestrata la salma della 60 sulla quale  nelle prossime ore il pubblico ministero di turno della Procura di Torre Annunziata disporrà l’autopsia.

Era alla guida di una delle due vetture quando Rosaria è morta sul colpo. I familiari l’hanno attesa invano, finché non è arrivata la tragica notizia. Due i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati