Schianto nel Napoletano, Rosaria muore il giorno di Natale

Dramma natalizio nella galleria che collega Castellammare di Stabia. Il violento scontro tra due auto in mattinata è costato la vita a una donna originaria di Meta di Sorrento, Rosaria Lauro. Sequestrata la salma della 60 sulla quale nelle prossime ore il pubblico ministero di turno della Procura di Torre Annunziata disporrà l’autopsia.

Era alla guida di una delle due vetture quando Rosaria è morta sul colpo. I familiari l’hanno attesa invano, finché non è arrivata la tragica notizia. Due i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia.

