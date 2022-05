«Schifosa napoletana», la compagna del noto calciatore pubblica i vocali delle offese: scatta la denuncia

La partita tenutasi ieri tra Milan e Fiorentina ha visto i rossoneri vincere per 1 a 0. Tale risultato ha scatenato immediatamente la rabbia dei tifosi viola. Rabbia solo parzialmente giustificata, data la ferocia delle accuse, rivolte soprattutto a Lorenzo Venuti (probabilmente a causa della sua prestazione insufficiente). Tale reazione, però, diventa assolutamente inspiegabile se si considera che ad esserne vittima è stata anche la fidanzata del calciatore, Augusta Iezzi. La giovane, infatti, è stata ricoperta di insulti da un tifoso della Fiorentina.

Gli insulti resi pubblici sulle storie Instagram

È proprio Augusta Iezzi a postare sul suo profilo Instagram delle storie in cui si sente l’audio di un uomo offenderla ripetutamente, condito di bestemmie e frasi discriminatorie di ogni tipo: “Il tuo ragazzo fa veramente schifo, è orribile. L’unica cosa che sa fare è leccarti il b… del c…., o deve tornare a farlo ai neri. Potrebbe giocare solo nel Montevarchi. Hai il fidanzato ‘cancrato’, speriamo muoia. Poteva andare peggio? No, va a cercare una napoletana di m… schifosa, lebbrosa, sudicia, cicciona, obesa. Te e il babà te lo infili su…”.

La pronta reazione di Augusta Iezzi

Pronta la replica di Augusta che ha annunciato di denunciare l’uomo: “Io spero che tu non conosca mai cosa voglia dire avere un cancro. In pochi secondi hai vomitato odio su di me, su di noi, sui napoletani, sulle persone di colore e sulla tua stessa vita. Io domani ti denuncio. Io voglio che questa persona paghi per tutto quello che ha vomitato. Non esistono scusanti. Io sono originaria di Pescara quindi questo ragazzo ha tirato in ballo Napoli e i napoletani ancora più immotivatamente…“.

La solidarietà della Fiorentina e del fidanzato Lorenzo Venuti

In seguito alla vicenda, la società della Fiorentina ha immediatamente espresso vicinanza ad Augusta, prendendo – di conseguenza – le distanze dalle terribili parole dell’uomo. In più, com’era prevedibile, anche Lorenzo Venuti è andato in soccorso della fidanzata sui social, pubblicando, in una storia, un lungo messaggio. “Insulti razzisti e territoriali sono la ciliegina sulla torta che qualificano la persona“, scrive.

Il ritiro del leone da tastiera dopo la denuncia di Augusta Iezzi

Infine, come spesso accade con coloro che si dimostrano bulli solo al riparo dello scudo dei social, l’uomo ha tentato di scrollarsi di dosso la responsabilità dell’accaduto. DIfatti, non appena Augusta ha espresso la volontà di denunciarlo, il tifoso si è giustificato dichiarando che gli avessero rubato l’account Instagram. Negando, in maniera assolutamente colpevole, la propria responsabilità.