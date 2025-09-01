Sciame sismico ai Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli rassicura: “Nessun danno a persone o cose”

PUBBLICITÀ

«I Campi Flegrei da ieri sono interessati da uno sciame molto intenso – ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli –. La situazione è sotto controllo e continueremo ad aggiornare la popolazione con la massima trasparenza. Ho disposto l’immediata uscita delle pattuglie della Polizia Municipale e delle auto della Protezione Civile per monitorare il territorio e verificare eventuali criticità. Al momento non risultano danni a persone o cose. Resto in costante contatto con le autorità competenti ma anche con Eav per affrontare la questione dei trasporti pubblici: ad ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio. È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità».

Intanto l’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che sono sospese le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e che sono in corso le opportune verifiche alle infrastrutture ferroviarie. E’ stato istituito un servizio bus sostitutivo nelle tratte Montesanto-Torregaveta e Montesanto-Licola nell’attesa che terminano i controlli.

