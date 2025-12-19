PUBBLICITÀ
Sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 2

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
I Campi Flegrei sono interessati da un nuovo sciame sismico, come segnalato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. La sala operativa di Napoli dell’Ingv ha finora registrato quattro eventi tellurici. La scossa più significativa, di magnitudo 2, si è verificata alle 4:42 con epicentro nell’area della Solfatara, a una profondità di circa 3,4 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 4:50, è stato rilevato un secondo terremoto di magnitudo 1.8, localizzato in zona via Antiniana.

I due eventi più intensi sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione nei quartieri di Agnano e Bagnoli.

I dati complessivi confermano un’elevata attività sismica: dall’inizio dell’anno sono già 8.557 le scosse localizzate nell’area flegrea, per lo più di bassissima intensità. A titolo di confronto, nel corso del 2024 furono registrati 6.745 eventi sismici, mentre nel 2023 il numero si attestò a 6.066.

