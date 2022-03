Sciame sismico dopo il forte terremoto, registrate in tutto 16 scosse

Oggi pomeriggio una forte scossa di terremoto è stata avvertita dai residenti di Pozzuoli e dei limitrofi quartieri di Napoli come Fuorigrotta, Agnano e Bagnoli. Oltre alla scossa principale, di magnitudo 3.5, sono state registrate altre 15 scosse, per un totale di 16. A scriverlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che spiega: “Sono stati localizzati altri due eventi con magnitudo superiore a 1 ricadenti sempre nell’area Solfatara-Pisciarelli: uno di 1.4 delle ore 15:31, l’altro di 1.1 delle ore 15:39“.

L’allerta è scatta sui social, infatti, tanti utenti hanno avvertito l’intensità del sisma. La scossa è stata avvertita in particolar modo ai piani alti degli edifici. Diverse segnalazioni giunte sia dai quartieri collinari del Vomero e dei Colli Aminei che dall’area limitrofa al lungomare. Tanto spavento per una scossa durata diversi secondi.

I DATI UFFICIALI SUL TERREMOTO REGISTRATI DALL’OV-INGV

I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa di terremoto, magnitudo preliminare 3.5, alle ore 15:14 del 16/03/2022 profondità 2,7 km ed epicentro nel cratere della Solfatara. Il terremoto é stato ampiamente avvertito in tutti i comuni dell’area flegrea, la gente spaventata si é riversata in strada.

Si tratta di uno sciame sismico iniziato alle ore 15:12 con una scossa più piccola e tutt’ora in corso. Non è possibile escludersi il ripetersi di eventi di magnitudo pari o superiore Fortunatamente, il terremoto non é avvenuto stamattina con i bambini a scuola.

Evento 7102 Livello: Rivisto Tempo origine (UTC): 2022/03/16 14:14:34 Tempo origine (Locale): 2022/03/16 15:14:34 Latitudine: 40.8272 (40N 49.63) Longitudine: 14.1402 (14E 08.41) Profondità: 2.7 km Qualità: B Magnitudo M d 3.5 ± 0.3

Il post Facebook del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia

“Come comunicato in precedenza, dalle ore 15:12 (ora locale) nell’area dei Campi Flegrei è in corso una sequenza di eventi sismici. All’orario di emissione del presente comunicato, l’Osservatorio Vesuviano ci informa che sono stati registrati 16 terremoti.

Oltre a quello con magnitudo 3.5 delle ore 15:14, sono stati localizzati altri due eventi con magnitudo superiore a 1 ricadenti sempre nell’area Solfatara-Pisciarelli: uno di 1.4 delle ore 15:31, l’altro di 1.1 delle ore 15:39.

L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli, continuerà a seguire da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino su Facebook

“Sciame sismico a Pozzuoli avvertito anche a Quarto e nella zona flegrea con scossa principale di magnitudo 3.5. Quarto: al momento non si segnalano danni

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle ore 15:12 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato nell’area Solfatara-Pisciarelli, si è prodotto alle 15:14, ora locale, alla profondità di 2,7 km con magnitudo Md=3,5± 0,3.

Sentita la Protezione civile regionale ho allertato il Centro Operativo Comunale e ho disposto la sua convocazione.

L’Ufficio tecnico e la Polizia municipale sono impegnati nelle prime verifiche sul territorio e, in particolare, all’esterno delle scuole.

Al momento per fortuna non risultano segnalazioni di danni. Continueremo a monitorare gli eventi, in stretto contatto con l’Ingv e con la protezione civile regionale”, scrive la fascia tricolore su Facebook.