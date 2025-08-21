L’infortunio di Romelu Lukaku è stata una bella botta per il Napoli. Non solo per la gravità della diagnosi (lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra), ma anche per l’impatto che ha l’attaccante belga nella squadra di Antonio Conte.
Come punta di ruolo c’è il neo arrivato Lucca, che però non sembra ancora pronto per quel salto di qualità decisivo. Quindi, in attesa del sostituito di Lukaku, si lavora per Hojlund, ma ci sono anche altri nomi, mentre si cerca di capire cosa fare con lo stesso belga.
Sciolte le riserve su Lukaku, il belga non verrà sottoposto all’intervento dopo l’infortunio: la decisione sulle liste
I tempi di recupero si aggireranno, quindi, tra i 3 e i 4 mesi, ma non è da escludere un ritorno a pieno regime a partire da gennaio 2026. Lukaku, verosimilmente, verrà temporaneamente escluso dalle liste, quantomeno da quella della Champions League, anche per poter permettere di tesserare il suo sostituto.
Sarà possibile poi aggiungerlo in quelle dopo la sessione di mercato invernale. Lukaku, però, chiede di attendere. Dopo un consulto col dott. Canonico, a capo dello staff medico del Napoli, il belga avrebbe deciso di non sottoporsi ad alcuna operazione chirurgica. Il dolore, la paura di allungare i tempi di recupero: insomma, Lukaku non vuole mettersi sotto i ferri. Ipotesi poi confermata nel consulto col medico della Nazionale belga, che conosce da tempo Lukaku.
Il belga preferisce affrontare una terapia conservativa, pur non garantendo quest’ultima una maggiore rapidità circa i tempi di recupero. Intende procedere per gradi, senza rischiare, invece, un’operazione. Lui, anzi, spera di rientrare il prima possibile, proprio per essere addirittura a disposizione a gennaio, ecco perché non vorrebbe lasciare il buco in lista già ora. Da questo punto di vista, però, la società ha un’altra idea. In lista Lukaku non ci finirà proprio per far posto al suo sostituto. Sicuramente in quella Champions. Poi a gennaio si faranno i calcoli su chi far uscire per far rientrare il classe ’93.
Hojlund si avvicina al Napoli, il Milan “aiuta” gli azzurri nella trattativa