Sciopero di 24 ore della Circumvesuviana, lunedì disagi per i pendolari

PUBBLICITÀ

Si annunciano disagi lunedì prossimo per gli utenti della Circumvesuviana. Come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno, infatti, il “19 gennaio è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte dell’organizzazione sindacale Confail che interesserà il solo personale viaggiante delle linee vesuviane avente come motivazione: problematiche organizzazione aziendale”.

“Durante l’ultima proclamazione di sciopero da parte di Confail – come sottolineato sempre da Eav – la percentuale di adesione è stata del 47%”, il dato è riferito allo sciopero del 12 novembre scorso. L’azienda ricorda infine che il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Le prime e ultime partenze in programma per ogni linea sono presenti sul sito www.eavsrl.it.

PUBBLICITÀ