Sciopero generale l’11 ottobre anche a Napoli. A rischio trasporti (treni, aerei, autobus, metro, aerei) ma anche scuola e uffici pubblici. Il gruppo Fs fa sapere che l’agitazione partirà alle 21 di domenica 10 ottobre per terminare alle 21 di lunedì 11 ottobre. Cotral informa che l’astensione dalle prestazione lavorative sarà nella giornata dell’11 ottobre dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00.

Allo sciopero generale aderiranno da diverse sigle sindacali: Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit.

Sciopero generale 11 ottobre, si blocca anche la raccolta dei rifiuti

Nono solo trasporti, scuole e uffici pubblici, l’11 ottobre si fermerà anche la raccolta dei rifiuti. A comunicarlo è stato ASIA tramite un comunicato. Saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali.

Il comunicato ASIA

“ASIA Napoli S.p.A. affidataria del servizio pubblico essenziale di igiene urbana della città di Napoli comunica all’utenza che in data odierna, a valle delle azioni esperite in sede prefettizia, le OO.SS. CIGL, CISL, UIL, FIADEL, FILAS e FLIA hanno confermato la proclamazione dello sciopero dei lavoratori della società per l’intera giornata dell’11/10/2021, data nella quale è stato indetto lo sciopero generale di comparto delle OO.SS. COBAS, CUB, SGB, SI COBAS, SLAI COBAS, USB e USI CIT. L’Azienda si scusa per i disagi che potranno essere determinati dai ritardi nei prelievi dei rifiuti conferiti precisando che saranno garantiti i servizi minimi essenziali. ASIA sarà impegnata, sin dalle ore successive alla conclusione dello sciopero, nel recupero delle attività al fine di garantire, in tempi ristretti, il ripristino di condizioni di normalità“.

Cosa rivendicano i Cobas:

– la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione dovuta all’informatizzazione e robotizzazione della produzione;

– un lavoro di qualità in termini di diritti, con il contratto a tempo indeterminato come regola generale, l’innalzamento dei salari reali e un salario minimo europeo, l’abolizione del Jobs Act e della riforma Fornero; parità salariale per le donne; no allo sblocco dei licenziamenti e alla sospensione del reddito per mancanza di Green pass; sì alla soppressione di appalti e subappalti, con internalizzazioni a partire dal pubblico impiego;

– rivalutazione delle pensioni attuali e pensioni pubbliche garantite ai giovani:

– un reddito universale, esteso anche alle/ai migranti, che rafforzi il potere contrattuale dei lavoratori/tricii;

– il rafforzamento dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS, per una reale sicurezza sul lavoro, maggiori sanzioni per i datori di lavoro inadempienti;

– un’inversione di tendenza rispetto ai disastri ecologici e al cambiamento climatico provocati dal capitalismo, evitando operazioni di green washing;

– il rilancio dello Stato sociale, tramite:

a) investimenti nella scuola pubblica, con la riduzione del numero di alunne/i per classe, l’aumento degli organici con l’assunzione delle/dei docenti con 3 anni di servizio e le/gli Ata con 2; per interventi immediati e di lungo periodo nell’edilizia scolastica e nei trasporti locali;

b) investimenti nella sanità pubblica con l’assunzione a tempo indeterminato di infermiere/i , medici e operatori socio-sanitari, potenziando la medicina sul territorio e nelle scuole, contro l’aziendalizzazione e la privatizzazione della sanità; per la sospensione dei brevetti e l’esportazione dei vaccini e della tecnologia per produrli in loco per la lotta alla pandemia;

c) potenziamento del trasporto pubblico, invertendo la privatizzazione/aziendalizzazione degli ultimi decenni, con il ritorno alla gestione diretta da parte dei soggetti pubblici.

d) adeguate assunzioni nel pubblico impiego per rispondere alle necessità sociali (cura anziani e disabili in casa, tutela del territorio e dell’ambiente, bisogni culturali e sportivi ecc.)

Contro la repressione degli scioperi e delle lotte sociali, per una vera democrazia nelle aziende, contro il monopolio dei sindacati concertative sui diritti sindacali..

A Roma si svolgerà un corteo che partirà da piazza della Repubblica (ore 10).