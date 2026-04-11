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Sciopero sulle linee della Circumvesuviana, lunedì disagi per i pendolari

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sciopero sulle linee della Circumvesuviana, lunedì disagi per i pendolari
Sciopero sulle linee della Circumvesuviana, lunedì disagi per i pendolari
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L’organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl ha proclamato un’azione di sciopero del personale EAV nella giornata di lunedì 13 aprile.

L’agitazione avrà una durata di 4 ore e sarà in vigore dalle 11 alle 15. Durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti all’agitazione.

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Sciopero sulle linee della Circumvesuviana, disagi in vista per i pendolari

Questi gli orari delle fasce di garanzia:

– Linee flegree

Ultime partenze prima dello sciopero

  • da Montesanto per Torregaveta ore 10:45
  • da Torregaveta per Montesanto ore 10:35
  • da Montesanto per Licola ore 10:48
  • da Licola per Montesanto ore 10:44
  • da Soccavo per Monte S.Angelo ore 10:38
  • da Monte S.Angelo per Soccavo ore 10:46

Prime partenze dopo lo sciopero

  • da Montesanto per Bagnoli ore 15:00
  • da Montesanto per Torregaveta ore 15:15
  • da Torregaveta per Montesanto ore 15:05
  • da Bagnoli per Montesanto ore 15:16
  • da Montesanto per Licola ore 15:12
  • da Licola per Montesanto ore 15:08
  • da Soccavo per Monte S.Angelo ore 15:02
  • da Monte S.Angelo per Soccavo ore 15:10.

– Linee vesuviane

Ultime partenze prima dello sciopero

da Napoli per

  • Sorrento 10:29
  • Poggiomarino 10:38
  • Sarno 09:22
  • Torre Annunziata 10:45
  • Da Volla per Baiano 10:05

per Napoli da

  • Sorrento 10:38
  • Poggiomarino 10:42
  • Sarno 10:50
  • Torre Annunziata 11:08 (treno 4106 da Poggiomarino)
  • Da Baiano per Volla 10:00

Prime partenze dopo lo sciopero

da Napoli per

  • Sorrento 15:17
  • Poggiomarino 15:26
  • Torre Annunziata 15:26 (treno 4155 per Poggiomarino)
  • Sarno 15:22
  • Da Volla per Baiano 15:05

per Napoli da

  • Sorrento 15:26
  • Poggiomarino 15:30
  • Sarno 15:38
  • Torre Annunziata 15:45
  • Da Baiano per Volla 15:00.

– Metro Nord

Ultime partenze prima dello sciopero

  • da Aversa per Piscinola 10:30
  • da Piscinola per Aversa 10:45

Prime partenze dopo lo sciopero

  • da Aversa per Piscinola 15:00
  • da Piscinola per Aversa 15:15.
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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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