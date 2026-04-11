Sciopero sulle linee della Circumvesuviana, lunedì disagi per i pendolari

L’organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl ha proclamato un’azione di sciopero del personale EAV nella giornata di lunedì 13 aprile.
L’agitazione avrà una durata di 4 ore e sarà in vigore dalle 11 alle 15. Durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti all’agitazione.
Sciopero sulle linee della Circumvesuviana, disagi in vista per i pendolari
Questi gli orari delle fasce di garanzia:
– Linee flegree
Ultime partenze prima dello sciopero
- da Montesanto per Torregaveta ore 10:45
- da Torregaveta per Montesanto ore 10:35
- da Montesanto per Licola ore 10:48
- da Licola per Montesanto ore 10:44
- da Soccavo per Monte S.Angelo ore 10:38
- da Monte S.Angelo per Soccavo ore 10:46
Prime partenze dopo lo sciopero
- da Montesanto per Bagnoli ore 15:00
- da Montesanto per Torregaveta ore 15:15
- da Torregaveta per Montesanto ore 15:05
- da Bagnoli per Montesanto ore 15:16
- da Montesanto per Licola ore 15:12
- da Licola per Montesanto ore 15:08
- da Soccavo per Monte S.Angelo ore 15:02
- da Monte S.Angelo per Soccavo ore 15:10.
– Linee vesuviane
Ultime partenze prima dello sciopero
da Napoli per
- Sorrento 10:29
- Poggiomarino 10:38
- Sarno 09:22
- Torre Annunziata 10:45
- Da Volla per Baiano 10:05
per Napoli da
- Sorrento 10:38
- Poggiomarino 10:42
- Sarno 10:50
- Torre Annunziata 11:08 (treno 4106 da Poggiomarino)
- Da Baiano per Volla 10:00
Prime partenze dopo lo sciopero
da Napoli per
- Sorrento 15:17
- Poggiomarino 15:26
- Torre Annunziata 15:26 (treno 4155 per Poggiomarino)
- Sarno 15:22
- Da Volla per Baiano 15:05
per Napoli da
- Sorrento 15:26
- Poggiomarino 15:30
- Sarno 15:38
- Torre Annunziata 15:45
- Da Baiano per Volla 15:00.
– Metro Nord
Ultime partenze prima dello sciopero
- da Aversa per Piscinola 10:30
- da Piscinola per Aversa 10:45
Prime partenze dopo lo sciopero
- da Aversa per Piscinola 15:00
- da Piscinola per Aversa 15:15.