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Scomparsa di Denise Pipitone, spunta un testimone dopo oltre 20 anni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Scomparsa di Denise Pipitone, spunta un testimone dopo oltre 20 anni
Scomparsa di Denise Pipitone, spunta un testimone dopo oltre 20 anni
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A più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il caso torna in primo piano. Durante la trasmissione Scomparsi, in onda sul Canale 122 Fatti di Nera, la criminologa Antonella Delfino Pesce ha rivelato l’esistenza di un nuovo testimone, ritenuto fondamentale.

Un uomo residente a Milano, rimasto nell’ombra per oltre due decenni, mai entrato nelle indagini ufficiali e mai ascoltato dagli inquirenti, che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali sulla scomparsa dei Denise. Si tratta della storia della bambina sparita il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. 

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L’appello della criminologa

Ho analizzato ogni singolo fascicolo, ogni riga dei processi conclusi con le assoluzioni – ha dichiarato Delfino Pesce –, in una relazione, che purtroppo non è stata ancora abbastanza attenzionata, ho inserito la voce di chi non è mai stato sentito. Ci sono elementi che vanno in contrasto con le deposizioni processuali dell’epoca. Gli orari, la scena del crimine… tutto può cambiare“.

La criminologa ha lanciato un appello, chiedendo un confronto immediato con i magistrati di Marsala: “Mi aspetto e confido in un incontro, anche veloce, con la Procura di Marsala. Adesso è il momento idoneo, forse il più idoneo in assoluto”.

Nonostante il recente rigetto dell’istanza di riapertura, la difesa di Antonino Pipitone, padre di Denise, non si ferma. Il genitore aveva presentato un’istanza al Tribunale di Marsala per la riapertura delle indagini – poi, appunto, respinta – accompagnando la richiesta con una relazione di un team di esperti, tra i quali anche proprio Delfino Pesce.

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