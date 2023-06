Scoperta e sequestrata una piscina abusiva al lido Mappatella: “Le spiagge libere sono dei cittadini, non di chi vuole lucrarci sopra”

PUBBLICITÀ

Una piscina abusiva sul lido Mappatella a Napoli. Da anni la famosa spiaggetta della Rotonda Diaz vede la presenza di abusivi che fittano sdraio e ombrelloni in maniera irregolare ai bagnanti. E quest’anno, per incrementare ulteriormente i guadagni, questi ultimi hanno pensato bene di installare una piscina fuori terra, installata sulla spiaggia e attaccata alle docce pubbliche tramite un allaccio abusivo. Diversi cittadini della zona hanno segnalato la cosa al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Piscina abusiva sul lido Mappatella a Napoli, Borrelli: “Le spiagge libere sono dei cittadini e non di chi vuole lucrarci sopra”

Borrelli che, assieme al conduttore radiofonico de “La Radiazza” Gianni Simioli, ha dichiarato: “Dopo aver ricevuto la segnalazione dai cittadini abbiamo allertato la Polizia Municipale che ha effettivamente riscontrato ciò che era stato denunciato. Gli abusivi che fittano sdraio ed ombrelloni si erano anche allacciati abusivamente alle docce pubbliche comunali per realizzare su pubblica area una piscinetta per i loro bambini e i loro amici. Gli agenti hanno provveduto a smantellare tutto visto che era in programma di realizzare addirittura una seconda piscina ancora più grande il cui ingresso, dietro pagamento, sarebbe stato destinato ai bagnanti che ne facevano richiesta. Il tutto a spese della collettività visto che utilizzavano l’acqua pubblica“.

Per poi concludere: “Da anni ci battiamo affinché queste persone non lucrino sfruttando un’area pubblica togliendo spazio a cittadini e turisti. Le spiagge libere cittadine sono davvero poche ed allora quelle ancora accessibili devono essere tutelate e salvaguardate”.