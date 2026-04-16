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Un sequestro considerevole che però non gli è costato il carcere. Si potrebbe riassumere così l’arresto di Luigi Martino, 54enne di Mugnano, trovato in possesso di oltre 17 chili di cocaina.

Scoperto a Mugnano con 17 chili di cocaina, va ai domiciliari

Il blitz è stato messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Marano che hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione. Il legale di Martino però, l’avvocato Domenico Dello Iacono, si è visto accogliere dal gip del tribunale di Napoli Nord la propria linea difensiva con quest’ultimo che ha concesso a Martino gli arresti domiciliari.

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Di tutt’altro avviso era invece il pubblico ministero che aveva chiesto per il 54enne la permanenza in carcere. Ad effettuare il sopralluogo erano stati i carabinieri di Marano: al loro arrivo Martino non ha opposto resistenza e ha subito consegnato la droga che aveva in casa.

Sequestrato anche il cellulare di Martino: gli inquirenti sospettano che l’uomo conservasse la ‘neve’ per conto di terzi. Un sequestro dunque considerevole che non ha prolungato più di tanto però la permanenza in carcere di Martino.