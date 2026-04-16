HomeCronacaScoperto a Mugnano con 17 chili di cocaina, va ai domiciliari
CronacaCronaca locale

Scoperto a Mugnano con 17 chili di cocaina, va ai domiciliari

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Scoperto a Mugnano con 17 chili di cocaina, va ai domiciliari
Scoperto a Mugnano con 17 chili di cocaina, va ai domiciliari
PUBBLICITÀ

Un sequestro considerevole che però non gli è costato il carcere. Si potrebbe riassumere così l’arresto di Luigi Martino, 54enne di Mugnano, trovato in possesso di oltre 17 chili di cocaina.

Scoperto a Mugnano con 17 chili di cocaina, va ai domiciliari

Il blitz è stato messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Marano che hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione. Il legale di Martino però, l’avvocato Domenico Dello Iacono, si è visto accogliere dal gip del tribunale di Napoli Nord la propria linea difensiva con quest’ultimo che ha concesso a Martino gli arresti domiciliari.

PUBBLICITÀ

Di tutt’altro avviso era invece il pubblico ministero che aveva chiesto per il 54enne la permanenza in carcere. Ad effettuare il sopralluogo erano stati i carabinieri di Marano: al loro arrivo Martino non ha opposto resistenza e ha subito consegnato la droga che aveva in casa.

Sequestrato anche il cellulare di Martino: gli inquirenti sospettano che l’uomo conservasse la ‘neve’ per conto di terzi. Un sequestro dunque considerevole che non ha prolungato più di tanto però la permanenza in carcere di Martino.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ