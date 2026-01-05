Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, strada chiusa e tre famiglie sgomberate

PUBBLICITÀ

Chiusa via Silio Italico, a Bagnoli, angolo via Eurialo, a causa dello scoppio di una tubatura dell’acqua avvenuto nella tarda serata di sabato 3 gennaio. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco, protezione civile ed altri enti.

La strada è stata interdetta al transito per motivi di sicurezza. Tutta l’area è stata recintata, per il rischio di possibili crolli. Ancora da chiarire l’origine della perdita.

I tecnici hanno eseguito le prime verifiche, ma sarà necessario un nuovo sopralluogo che dovrebbe avvenire stamattina. Ci sarà una ispezione approfondita di Abc sulla rete sotterranea e sulle fognature.

Le autorità hanno diffidato i proprietari al transito del viale oggetto di dissesto fino ad eliminato pericolo e nelle more degli ulteriori approfondimenti da parte di Abc. Sarebbero tre, al momento, i nuclei familiari sgomberati. La vicenda è attentamente monitorata dalla X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, con il presidente Carmine Sangiovanni, che sta seguendo l’evolversi della situazione. Stamattina l’ufficio tecnico della Municipalità si adopererà per le proprie competenze sulla problematica.

L’edificio attiguo era stato messo in sicurezza con le reti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6 del 13 marzo 2025, legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Ieri, in tarda serata, una perdita d’acqua avrebbe improvvisamente interessato la parte bassa di via Silio Italico. Nella notte scorsa, gli operai Abc e i vigili del fuoco hanno fatto ulteriori controlli, decidendo poi per la chiusura della strada per motivi di sicurezza. Solo al termine delle indagini si potrà sapere l’entità del danno e quanti giorni occorreranno per la riapertura della strada.

“Ci è stato detto che si tratta di una cosa non penale ma civile, quindi non hanno potuto accogliere la denuncia dei cittadini circa lo sgombero, e che non possono fare niente. Ovviamente non si è visto nessuno, i proprietari non sono stati ancora rintracciati. Essendo palazzi privati, loro non possono fare niente e bisogna aspettare un’ordinanza apposita del Comune di Napoli. Non esiste un piano d’emergenza”, sono le parole della consigliera della X Municipalità Rosa Esposito.