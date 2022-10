Scoppia una rissa nel casertano, giovane ferito da un colpo di pistola

“Ritengo molto grave quanto avvenuto la sera scorsa nei pressi dell’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere. Proprio lì un ragazzo è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un gruppo di coetanei in seguito a una rissa. Una violenza cieca che si ripete nei fine settimana della movida con sempre maggiore frequenza. Serve tolleranza zero nei confronti di chi non esita a impugnare un’arma e colpire il prossimo anche per futili motivi. Vista l’ora non tarda nella quale è avvenuto l’episodio e la presenza in loco di altri giovani invito chiunque abbia informazioni utili a fornirle agli investigatori per risalire agli aggressori evitando così che possano ferire altre persone. Ritengo infine che in un luogo come questo, affollato spesso dai ragazzi, debba essere prevista la presenza fissa delle forze dell’ordine per prevenire simili episodi”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale si sono rivolti alcuni ragazzi del posto per chiedere più sicurezza.

“C’è stata prima una colluttazione e poi abbiamo sentito esplodere un colpo di pistola – ha dichiarato una testimone che preferisce mantenere l’anonimato per sicurezza. C’era molto sangue e per fortuna la vittima è stata soccorsa in tempo anche se gli aggressori si erano già dileguati. Trovo assurdo che tutto ciò sia accaduto alle 10 di sera proprio nei pressi del secondo anfiteatro più grande d’Italia, meta turistica e di eventi di richiamo culturale, che dovrebbe essere controllata meglio. Noi non ci sentiamo affatto tutelati. Ogni fine settimana assistiamo a risse, minacce tra gruppi armati e questa situazione deve finire. Chiediamo la presenza fissa delle pattuglie delle forze dell’ordine come avveniva nel periodo del Covid. Di questo passo rischiamo la desertificazione di un luogo che dovrebbe essere frequentato dai ragazzi in piena sicurezza”.