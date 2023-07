Scopre di avere il cancro durante la gravidanza, ma rifiuta le cure per salvare il piccolo: Feliciana muore a 44 anni

PUBBLICITÀ

La sua battaglia silenziosa contro il tumore è finita nel pomeriggio di domenica. Feliciana Chimenti, barese, è morta ad appena 44 anni, nell’ospedale di Grumo, sconfitta da un cancro che aveva scoperto mentre era incinta del suo secondo figlio.

Aveva rinunciato alle cure per salvare il figlio che portava in grembo

Non aveva voluto sottoporsi a terapia durante la gravidanza per non mettere a rischio la nascita del figlio, come raccontato dagli amici. Feliciana era molto nota nel quartiere di Madonnella, dove il suo negozio “InEffetti” era da oltre 10 anni un punto di riferimento per l’abbigliamento da donna e le borse artigianali che lei stessa realizzava. La saracinesca chiusa di via Cardassi ora resta a ricordare un posto molto amato e una persona che colpiva tutti con il suo sorriso e la sua gentilezza.

Lascia il marito Gabriele e i due figli piccoli. Il funerale si sono tenuti oggi alle 11 nella chiesa di San Giuseppe, la parrocchia che Feliciana frequentava da ragazza.