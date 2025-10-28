PUBBLICITÀ
Scossa di magnitudo 2.0 nel golfo di Pozzuoli, boato avvertito nell’area flegrea

Redazione Internapoli
Screenshot
Un nuovo evento sismico è stato registrato all’alba di oggi, martedì 28 ottobre, nei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, il verificarsi di una scossa di magnitudo 2.0 ± 0.3, localizzata nel golfo di Pozzuoli.

Il sisma si è prodotto alle 05:13 ora locale (04:13 UTC) a una profondità di 1,6 chilometri. Secondo l’INGV, l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato percepito dagli abitanti delle zone prossime all’epicentro.

La Protezione civile comunale è al lavoro per raccogliere eventuali segnalazioni di dissesti o danni. Per comunicare situazioni anomale o disagi è possibile contattare la Centrale operativa della Polizia municipale allo 081/8551891 o la Protezione civile allo 081/18894400.

L’Osservatorio Vesuviano continua a monitorare l’area flegrea, interessata da tempo da fenomeni di bradisismo e sollevamento del suolo. Ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’INGV e nei bollettini settimanali e mensili dedicati ai Campi Flegrei.

