PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa a meno di un km di...
CronacaCronaca locale

Terremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa a meno di un km di profondità

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sciame sismico ai Campi Flegrei, 3 scosse di terremoto in 23 minuti
Sciame sismico ai Campi Flegrei, 3 scosse di terremoto in 23 minuti
PUBBLICITÀ

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione di Pozzuoli l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3, localizzato nei pressi di Via San Gennaro Agnano. Il sisma si è prodotto alle 09:07 ora locale (UTC 07:07) del 04/09/2025, alla profondità di 0,69 km. L’ evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

I dati dell’Ingv sul terremoto ai Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo Md 1.8 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 04-09-2025 09:07:38 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.824314.1380 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV.

PUBBLICITÀ

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
Protezione Civile: 081/18894400
Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“, ha scritto il Comune di Pozzuoli.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati