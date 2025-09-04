Terremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa a meno di un km di profondità

PUBBLICITÀ

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione di Pozzuoli l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3, localizzato nei pressi di Via San Gennaro Agnano. Il sisma si è prodotto alle 09:07 ora locale (UTC 07:07) del 04/09/2025, alla profondità di 0,69 km. L’ evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

I dati dell’Ingv sul terremoto ai Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo Md 1.8 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 04-09-2025 09:07:38 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8243, 14.1380 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“, ha scritto il Comune di Pozzuoli.