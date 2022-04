“A scuola organizzeranno tornei di bridge”, De Luca ironizza sul rientro dei prof no-vax

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca ha tenuto la sua consueta diretta del venerdì. Il presidente della Regione Campania è tornato a parlare dell’andamento dell’epidemia Covid in Campania anche alla luce della fine dello stato d’emergenza. “Possiamo dirci orgogliosi perché si conclude la fase di emergenza covid e la Campania ha retto meglio di tutte. Abbiamo il livello più basso di deceduti e abbiamo fatto qualcosa di straordinaria: ringrazio il personale medico, infermieristico e amministrativo. La nostra Regione ha lavorato con 10mila dipendenti in meno ed abbiamo dato prova di efficienza in un’emergenza nazionale ma non si conclude il contagio”, ha detto De Luca

TORNEI DI BRIDGE A SCUOLA, DE LUCA SFOTTE IL GOVERNO

“Devo dire che a livello nazionale hanno concluso l’emergenza con un ultimo atto di demenzialità relativo al mondo della scuola. Il ministro della Pubblica Istruzione ha deciso che possono ritornare a scuola, liberamente, i docenti o il personale scolastico non vaccinato purché non entrino in contatto con gli studenti. Quindi il Ministero invita i presidi ad organizzare tornei di burraco e di bridge”.

“Non so cosa devono fare i docenti nelle scuole ma non a contatto con gli alunni. Dobbiamo continuare a fare attenzione ma registriamo ricoveri di pazienti covid con pochi sintomi ma ci sono ancora tanti ricoverati nei reparti ordinari. Sotto i 18 anni c’è un contagio elevato. Dobbiamo mantenere l’obbligo della mascherina anche all’aperto nei luoghi di passeggio“, ha dichiarato De Luca.