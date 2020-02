Scuole chiuse a Marano, Pozzuoli e Sant’Antimo: le decisioni ufficiali

Il sindaco Rodolfo Visconti ha disposto la chiusura delle scuole di Marano per l’allerta meteo. Vincenzo Figliolia ha ordinato la sospensione delle attività didattiche nelle​ scuole​ di ogni ordine e grado del territorio comunale di Pozzuoli nei giorni 26, 27, 28 e 29 febbraio​ 2020,​ al solo scopo precauzionale e con l’intento di consentire una sanificazione approfondita straordinaria dei locali ad opera del Comune e successiva areazione degli ambienti. Il commissario prefettizio Maura Nicolina ha disposto la sanificazione dei plessi scolastici di Sant’Antimo per il 26 e il 27 febbraio.

Il provvedimento durerà i giorni di mercoledì e giovedì, mentre da venerdì le lezioni riprenderanno normalmente. Restano invece aperte le scuole private e le superiori, queste ultime sono infatti di competenza della città metropolitana.

“La decisione arriva per evitare allarmismi tra le famiglie della platea scolastica in un periodo in cui il timore per la diffusione del coronavirus è alto, nonostante a Qualiano e in tutta la Campania non sia stato registrato alcun caso di positività”. riferiscono il sindaco e l’assessore alla pubblica istruzione, Elvira Di Nardo. L’attività di sanificazione interesserà anche le strade cittadine che nelle giornate di oggi e di domani saranno interessate dagli interventi straordinari della ditta incaricata.