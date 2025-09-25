Secondigliano, gli abusivi dell’ex Motel Agip occupano il Duomo: “Vogliamo una casa”

PUBBLICITÀ

Dalle prime ore di oggi, una ventina di donne sta manifestando davanti al Duomo di Napoli. Sono le rappresentanti delle 28 famiglie che da anni occupano l’edificio dell’ex Motel Agip a Secondigliano, una struttura fatiscente e in condizioni di grave degrado, di proprietà del Comune di Napoli.

Lo stabile, che dovrebbe essere sgomberato l’8 ottobre prossimo per essere poi abbattuto, ospita numerose famiglie in difficoltà economica, alcune da più di vent’anni. Le manifestanti hanno esposto le loro motivazioni davanti all’altare del Duomo, sottolineando di non opporsi allo sgombero in sé, ma chiedendo all’amministrazione comunale – che finora non ha mantenuto gli impegni presi – di individuare soluzioni abitative alternative per tutti gli occupanti.

Le condizioni di vita nel Motel Agip sono estremamente precarie, tanto da essere definito “fogna” dalle stesse famiglie, consapevoli però di non poter permettersi alcun’altra sistemazione. La protesta si rivolge direttamente al sindaco Gaetano Manfredi, al quale le occupanti ricordano l’impegno assunto durante le celebrazioni di San Gennaro di farsi carico della loro situazione.

“Da qui non ce ne andiamo finché non avremo una risposta, una casa”, dichiarano con determinazione le mamme, chiedendo attenzione e interventi concreti per evitare che lo sgombero si traduca in un’emergenza abitativa senza soluzione.

Questa vicenda mette in luce la drammatica condizione di molte famiglie a Napoli, che vivono nell’incertezza e nell’indigenza, in edifici abbandonati e pericolanti, in attesa di risposte da parte delle istituzioni.