Secondigliano, picchia l’ex in strada mentre ha il bimbo in braccio: arrestato

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano di Melito, ma residente nell’Agro Aversano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, presenti negli uffici di polizia, hanno notato dalla visione delle telecamere di video-sorveglianza l’uomo che stava strattonando una donna mentre la stessa stava cercando di bussare al citofono del Commissariato per chiedere aiuto.

Il video è diventato virale sui social.

 

I poliziotti, allertati anche da alcuni passanti che hanno soccorso la vittima, sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo in Corso Secondigliano. La donna ha raccontato agli operatori che, poco prima, era stata aggredita dall’ex-compagno, come già accaduto in precedenti occasioni, e di essersi recata presso gli uffici di Polizia per chiedere aiuto, rincorsa dal prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.

Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

