PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Sei stato un servitore dello Stato". L'omaggio dei colleghi al poliziotto Ciro...
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Sei stato un servitore dello Stato”. L’omaggio dei colleghi al poliziotto Ciro Luongo

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Sei stato un servitore dello Stato. L'omaggio dei colleghi al poliziotto Ciro Luongo
PUBBLICITÀ

È il giorno dell’ultimo saluto a Ciro Luongo, l’ispettore capo ucciso a Melito dal figlio della compagna, Roberto Marchese, ora in carcere a Poggioreale, che gli ha inferto alcune fatali coltellate. Le esequie si tengono alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Giugliano. Decine i funzionari di polizia della Questura di Napoli e del Commissariato Giugliano- Villaricca, dove Luongo prestava servizio. I colleghi per omaggiarlo hanno fatto un giro con le auto e sirene spiegate fuori al commissariato di Giugliano. Grazia, la figlia di Ciro Luongo: “Verrai ricordato sempre per i tuoi valori. La tua assenza sarà fisica ma non spirituale”.

Don Vincenzo Marfisa: “È il momento del silenzio e della preghiera. Di fronte a una scena del genere, la morte, l’uomo non può fare altro che raccogliersi in un silenzio meditativo. Ciro ha servito con persone fedele lo Stato attraverso la Polizia. Ciro aveva creato una rete di relazioni personale, non solo sul lavoro. Il nostro saluto è un’arrivederci e non un Addio. Ciro ci lascia come una persona che si è impegnata con tutto sé stesso sul lavoro, un lavoro che richiede attenzione e fermezza per il bene degli altri.

PUBBLICITÀ

Di fronte alla dipartita di Ciro, sento anche la responsabilità di annunciare gratitudine verso lo Stato, mettendo a repentaglio la propria vita per il bene pubblico, per vivere in uno Stato di libertà. Tutto ciò richiede coraggio, Ciro ha messo gli altri davanti a sé con tante azioni”.“Ciro era un servitore dello Stato, ha spesso messo a repentaglio la sua vita per il bene comune. Per questo dobbiamo dirgli grazie”.

L’omicidio, dieci giorni fa, al culmine di un litigio – pare – per un pappagallino volato via. Un giovane in manette, un uomo a cui si è detto addio troppo presto e una comunità scossa dalla brutale vicenda.

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati