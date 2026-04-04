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Seminuda in pineta ad Afragola tra famiglie e bambini, denunciata donna

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Seminuda in pineta ad Afragola tra famiglie e bambini, denunciata per atti osceni in luogo pubblico
Seminuda in pineta ad Afragola tra famiglie e bambini, denunciata per atti osceni in luogo pubblico
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Una scena fuori luogo nel pieno di una giornata frequentata da famiglie ha fatto scattare l’intervento della Polizia locale nella pineta comunale ad Afragola, dove una donna è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.

Seminuda in pineta ad Afragola tra famiglie e bambini, denunciata per atti osceni in luogo pubblico

L’episodio si è verificato durante i servizi di controllo del territorio intensificati in vista delle festività pasquali dai caschi bianchi agli ordini del colonnello Antonio Piricelli. A richiamare l’attenzione di una pattuglia sono stati alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza di una donna seminuda all’interno dell’area verde.

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Gli agenti si sono immediatamente recati nella pineta, in quel momento frequentata da numerosi genitori con bambini intenti a trascorrere qualche ora all’aria aperta. All’interno della villa comunale hanno individuato la donna, distesa in posizione prona su un muretto mentre prendeva il sole seminuda.

Alla vista degli operatori, la donna ha manifestato uno stato di agitazione. Gli agenti hanno quindi informato il comandante, che ha disposto l’intervento del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso, procedendo nel frattempo alla sua identificazione.

Dopo le verifiche mediche, la donna è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore. Al termine delle procedure, è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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