Sequestrata 1,7 tonnellata in hashish: inseguimento da film in Spagna

Al largo della costa di Chipiona, nella provincia di Cadice, le autorità spagnole hanno sequestrato 1,7 tonnellate di hashish al termine di un inseguimento in mare. Due barche della Guardia Civil e un elicottero hanno intercettato una barca sospetta, mentre altre 2 imbarcazioni hanno cercato di ostacolare l’operazione, come fosse una sequenza da film.

Durante l’arresto sono stati fermati quattro membri dell’equipaggio, e a bordo sono stati trovati anche fardelli della droga e taniche di carburante, come riporta la stampa locale. L’operazione rappresenta uno dei più ingenti sequestri recenti nella zona andalusa, evidenziando la crescente audacia delle reti di traffico marittimo di narcotici lungo le coste della Spagna meridionale.

