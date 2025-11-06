PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrati 23 kg di cocaina purissima nel Napoletano, fermata la corriera
CronacaCronaca locale

Sequestrati 23 kg di cocaina purissima nel Napoletano, fermata la corriera

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Sequestrati 23 kg di cocaina purissima nel Napoletano, fermata la corriera
Foto del sequestro di cocaina
PUBBLICITÀ

Una 40enne polacca stava guidando lungo la strada provinciale per Nola e dietro di lei nel traffico congestionato dell’ora di punta c’è una pattuglia della sezione radiomobile di Nola. La donna si agita e pigia il piede sull’acceleratore. I militari notano il cambio repentino di marcia, avviano lampeggianti e sirena e la fermano.

La 40enne è pallida e suda, anche se il clima tende al fresco serale. Incuriositi dal suo atteggiamento, i carabinieri perquisiscono l’auto e nel portabagagli trovano 20 panetti sottovuoto di cocaina finissima. Trovati 23 chili e 200 grammi di polvere ancora da tagliare e destinata verosimilmente ad inondare la provincia.

PUBBLICITÀ

Finita in manette, la 40enne è ora nel carcere di Salerno in attesa di giudizio. Se tagliata e messa sul mercato, la cocaina avrebbe potuto fruttare oltre 2 milioni di euro all’organizzazione di narcotrafficanti. 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati