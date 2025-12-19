Sequestrati 900 kg di pesce e frutti di mare al mercato di Mugnano

PUBBLICITÀ

Nella notte tra il 18 ed il 19 dicembre, i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, di concerto con personale delle competenti Aziende Sanitarie Locali (A.S.L. Napoli 1 Centro e A.S.L. Napoli 2 Nord) e del Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRISSAP) hanno sottoposto a sequestro nel mercato ittico di Mugnano 900 kg di prodotti ittici e frutti di mare sprovvisti di documentazione che ne potesse attestare la provenienza e la tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi per il consumo umano. Si tratta di vongole, cozze, pesce spada e lupini.

Nell’ambito dell’operazione sono stati sanzionati cinque responsabili a cui sono state inflitte pene pecuniarie per circa 6.500 euro. I controlli sull’intera filiera continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici durante le festività di Natale e Capodanno.

