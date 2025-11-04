Sequestrato garage a Posillipo: c’erano 50 auto parcheggiate più del consentito

PUBBLICITÀ

Servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Posillipo, dove i Carabinieri hanno effettuato un’ampia operazione tra perquisizioni, ispezioni e verifiche al codice della strada.

Durante i controlli, un 18enne è stato fermato in via Caracciolo, nei pressi di un noto chalet. La perquisizione ha portato al sequestro di un coltello a scatto e un punteruolo artigianale, motivo per cui il giovane è stato denunciato.

Nel corso del servizio, i militari hanno inoltre denunciato tre parcheggiatori abusivi sorpresi all’opera davanti alla chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, uno dei luoghi più panoramici della città.

Un altro 39enne è stato denunciato per possesso di due patenti di guida contraffatte, mentre cinque giovani assuntori di droga sono stati segnalati alla Prefettura.

I controlli hanno riguardato anche diverse attività commerciali, estendendosi fino alla zona alta di Mergellina.

In particolare, i carabinieri di Posillipo, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, hanno ispezionato un’autorimessa in viale Villa Santa Maria, dove sono state trovate 82 auto parcheggiate contro le 32 consentite.

L’area, ritenuta a rischio sotto il profilo della sicurezza, è stata sequestrata, mentre il responsabile dell’attività è stato denunciato.

L’operazione rientra nel piano di controlli disposti per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nei quartieri collinari della città.