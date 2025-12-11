Sequestrato noto complesso turistico di Ischia, era frequentato dai vip di tutto il mondo

PUBBLICITÀ

I militari della Compagnia Carabinieri di Ischia hanno notificato alla rappresentante dell’impresa “Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio & C. s.a.s.”, noto complesso turistico ubicato sulla “Spiaggia dei Maronti”, il decreto di sequestro preventivo dell’intera struttura.

Sequestrato il noto complesso turistico di Ischia, era frequentato dai vip di tutto il mondo

Decreto emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica che, ad esito degli accertamenti e del sequestro condotti dalla Stazione Carabinieri di Barano d’Ischia lo scorso giugno, ha ricostruito gli abusi edilizi reiterati – dal 1968 – sull’intera area in cui insiste l’esercizio commerciale (2.500 mq), che hanno cagionato una «irreversibile trasformazione orografica del territorio» dovuta a lottizzazione abusiva materiale – con scavi nella roccia, installazione di pedane, costruzioni di terrazzamenti e muretti – perpetrata in assenza di titoli abilitativi e presentando istanze di condono ritenute infondate alla luce dei vincoli paesaggistici e sismici cui l’Isola è sottoposta.

Al termine degli atti di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato intimato di sgomberare il locale da cose e persone nel termine massimo di 20 giorni.