Sequestrato un kg di hashish nel Napoletano, 2 giovani nei guai

Tra sabato e domenica la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne di Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale per detenzione illecita di droga In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, nel transitare in via Nolana a Pompei in direzione di Boscoreale, hanno controllato un’auto con a bordo il 21enne, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e di 20 euro.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno controllato la vettura del giovane, in cui hanno rinvenuto altri 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Sempre i poliziotti del medesimo Commissariato, durante i servizi predisposi, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 19enne, in quel momento assente.

Alla presenza di un familiare, gli agenti, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto ben 13 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1kg, nonché sostanza stupefacente del tipo canapa indiana del peso di circa 5 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga. Poco dopo, il 19enne si è presentato presso gli uffici del locale Commissariato ed è stato pertanto denunciato dal personale operante.